В Пензе 1 ноября пройдет конференция, посвященная инновациям в разных сферах Общество

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Минпром Пензенской области и Фонд содействия инновациям объявили о начале приема заявок для участия в научно-практической конференции «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России», которая состоится 1 ноября на базе технопарка «Яблочков».

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Согласно положению о конференции, она является аккредитованным мероприятием полуфинального отбора по программе «УМНИК», направленной на поддержку молодых ученых.

В ней могут принять участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. Оформление и подача заявок производится в срок до 30 октября.

Проекты рассматриваются по направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, авторы лучших инновационных проектов будут отобраны на финальный отбор программы «УМНИК», победители которого получат гранты в размере 500 тыс. рублей из средств федерального бюджета.