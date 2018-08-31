Николай Симонов рассказал, какие компании будут достраивать дома дольщиков в Пензе Общество

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов проинформировал участников 11-й очередной сессии Законодательного собрания региона о результатах работы по решению проблемы обманутых дольщиков.

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Он напомнил, что возведением пяти объектов занималась компания «Пензастрой».

Николай Симонов пояснил, что для дома на улице Ново-Казанской найдено решение.

«Строительная организация «Новая жизнь» выходит заранее как бы по просьбе губернатора [Ивана Белозерцева] под определенные гарантии, потому что земельный участок будет сформирован [...] только во II квартале 2019 года. Понимание есть, дорожная карта есть, и застройщик выходит на сегодняшний день и приступает к строительству дома, чтобы он не разрушался», — сказал глава регионального правительства.

Он добавил, что завершать возведение проблемного дома на улице 8 Марта планирует компания «Термодом», в рамках регионального закона для нее «земельные участки большей частью подобраны».

Вместе с тем, по словам Николая Симонова, есть ряд вопросов, над которыми работа продолжается. Председатель областного правительства выразил надежду на то, что в октябре застройщик выйдет на площадку.

«[Жилой комплекс] «Лукоморье» — на первую половину земельный участок подобран, [строительство продолжит] компания «Энтазис»; сейчас идет работа над формированием земельного участка для второй очереди. Планируем, что в сентябре все-таки мы сформируем участки. […] Точно так же застройщик по Вашей просьбе, Иван Александрович, готовится до формирования и выхода из конкурса [в рамках дела о банкротстве «Пензастроя»] жилищного кооператива приступить к достройке», — сообщил он, обращаясь к губернатору Ивану Белозерцеву.

Николай Симонов добавил, что одним из проблемным объектов на данный момент является ЖК «Райки» — первая и вторая очереди.

«По первой очереди: компания «Термодом», земельные участки подобраны, идет оформление их до необходимого состояния», — сказал он, добавив, что завершить работу намечено в сентябре, и после выхода ЖСК из конкурсной массы застройщик займется данным объектом.

«По состоянию крыши вопрос рассматривается, чтобы необходимые действия выполнить до этого момента», — уточнил глава облправительства.

Николай Симонов отметил, что по дому, расположенному в районе улиц Рахманинова и Тернопольской, пока нет ясности.

«Продолжаем работу над формированием земельных участков и при необходимости будем рассматривать вариант комбинации [данного вида поддержки с другим]. Я подчеркиваю, при необходимости», — пояснил он.

Говоря о проблемном объекте другого обанкротившегося застройщика — компании «Декор-Трейд», глава регионального правительства сообщил, что подрядчик подобран.

«Это у нас «Пензагорстрой», руководитель Крячко Юрий Александрович. В настоящий момент на основании того дополнения к закону, которое, уважаемые коллеги, сегодня предложено на ваше рассмотрение, уже он [застройщик] выходит на площадку с целью до наступления холодов и осени закончить крышу и не допустить дальнейшего разрушения дома», — сказал он.

Николай Симонов подчеркнул, что работа ведется еженедельно, благодаря чему к концу сентября планируется найти решение для достройки каждого проблемного дома.