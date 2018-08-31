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Пензенцы начали получать налоговые уведомления

17:50 | 31.08.2018 | Общество

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Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области начали получать уведомления об уплате налога на имущество, а также двух других — земельного и транспортного.

Пензенцы начали получать налоговые уведомления

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФНС России, массовая рассылка осуществляется через потовые отделения.

«Тем, кто подключен к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС, налоговое уведомление размещается в нем и не дублируется почтовым сообщением», — добавили в ведомстве, отметив, что исключение составляют случаи, когда зарегистрированный на сайте налогоплательщик уведомил о необходимости направления ему документов на бумажном носителе.

В пресс-службе пояснили, что в любом случае уведомление направляется не позднее 30 дней до наступления срока платежа.

«Учитывая, что 1 декабря 2018 года приходится на субботний день, срок уплаты имущественных налогов — не позднее 3 декабря», — сказали в УФНС.

В управлении уточнили, что исчисление налога на имущество физических лиц и земельного налога производится по месту нахождения объектов налогообложения, а транспортного — по месту жительства физического лица.

«В налоговых уведомлениях, полученных в 2018 году, впервые добавлен еще один налог — на доходы физических лиц (НДФЛ), исчисленный, но по каким-либо причинам не удержанный налоговыми агентами. Ранее такая категория налогоплательщиков была обязана подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее 15 июля», — отметили в ведомстве.

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