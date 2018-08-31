Более четверти респондентов копят деньги на недвижимость — опрос Общество

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. 27,4% респондентов делают сбережения или стали бы их делать, если бы у них была такая возможность, чтобы купить недвижимость или землю. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 9 по 30 августа 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Согласно полученным данным, 13,4% проголосовавших (67 пользователей) копят деньги на лечение; 12,8% (64 пользователя) — на отдых и путешествия; 8,6% (43 пользователя) — на покупку автомобиля; 5,2% (26 пользователей) — на образование.

16,4% участников онлайн-опроса (82 пользователя) ответили, что откладывают средства на другие цели, при этом 14% (70 пользователей) вообще не видят смысла в накоплениях.

Затруднились с ответом 2,2% респондентов (11 пользователей).

Аналогичный опрос на сайте ИА «PenzaNews» проводился в июле 2016 года. Тогда о своем стремлении накопить на недвижимость сообщили более 33% его участников, а доля тех, кто не считал нужным в принципе делать сбережения, была примерно в два раза меньше.