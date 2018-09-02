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Мэр Пензы призвал обустраивать склон набережной с обеих сторон от «Ростка»

13:42 | 02.09.2018 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал обустраивать склон набережной реки Суры одновременно с обеих сторон от монумента «Росток», чтобы не допустить затягивания сроков.

Мэр Пензы призвал обустраивать склон набережной с обеих сторон от «Ростка»

Фото: Penza-gorod.ru

Ход работ в рамках второго этапа реконструкции набережной Виктор Кувайцев проверил в воскресенье, 2 сентября. На месте вице-мэр Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов проинформировали его о том, что подрядчик делает на объекте.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящий момент идет укрепление склона с устройством лестничных маршей и пандуса для маломобильных групп населения.

Доступ к нижней прогулочной зоне в настоящее ограничен. Территория обнесена забором.

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