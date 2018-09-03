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«Позорный полк» сформировали в Пензе из депутатов, поддержавших пенсионную реформу

10:38 | 03.09.2018 | Общество

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Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Представители оппозиции провели в Пензе в рамках всероссийской акции протеста пикет против пенсионной реформы, во время которого сформировали так называемый «Позорный полк» из депутатов, поддержавших ее на уровне Законодательного собрания региона и Госдумы РФ.

«Позорный полк» сформировали в Пензе из депутатов, поддержавших пенсионную реформу

Фото: пресс-служба пензенского реготделения «Левого фронта»

Протестующие, среди которых были активисты КПРФ, ЛКСМ, «Левого фронта», «Справедливой России» и официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», держали в руках таблички, выполненные в едином стиле.

На каждой из них были размещены: надпись «Позорный полк», символика «Единой России», имя и фамилия политика, а также краткое пояснение, в чем именно выразилась его поддержка предлагаемых преобразований.

Так, в парке, которому в минувшую пятницу, 31 августа, вернули историческое название «Комсомольский», можно было увидеть, в частности, фотографии председателя Законодательного собрания области, лидера пензенских единороссов Валерия Лидина, депутатов Госдумы Сергея Есякова и Ивана Фирюлина.

Кроме того, в состав «Позорного полка» были включены премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также у участников пикета были плакаты с надписями: «Требуем референдума по вопросу повышения пенсионного возраста!», «55 лет и ни минутой больше!», «Родился. Потерпел. Умер. Пенсия», «Нашу пенсию унес депутат-единоросс» и другими.

Кроме того, активисты «Левого фронта» развернули баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста!»

В ходе пикета первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова объявила, что 22 сентября в Пензе состоится митинг против пенсионной реформы.

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