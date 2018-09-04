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В Пензенской области конкурс «Народный участковый» стартует с 11 сентября

11:15 | 04.09.2018 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Онлайн-голосование за участников первого этапа всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2018» будет открыто в Пензенской области в предстоящий вторник, 11 сентября.

В Пензенской области конкурс «Народный участковый» стартует с 11 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем примут участие участковые уполномоченные полиции со стажем службы в должности не менее 3 лет, которые имеют лучшие показатели в служебной деятельности и пользуются наибольшим доверием и уважением граждан.

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Голосование будет проходить на официальном сайте управления МВД России по Пензенской области. Пользователи смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений граждан им рассмотрено, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.

Онлайн-голосование продлится до 20 сентября. Его особенностью в 2018 году году станет условие авторизации пользователей через социальные сети.

Из числа победителей первого этапа посетители сайта определят лучшего участкового уполномоченного полиции Пензенской области, который представит регион на всероссийском этапе.

Второй этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября, сообщается на сайте управления МВД России по Пензенской области.

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