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Запущен новый сайт пензенского аэропорта

16:29 | 04.09.2018 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Новая версия сайта пензенского аэропорта запущена во вторник, 4 сентября.

Запущен новый сайт пензенского аэропорта

Фото: Airport58.ru

Он получил современный дизайн в белых, синих и голубых тонах.

На новом сайте есть онлайн-табло, где указаны номер рейса, перевозчик, время вылета или прибытия и его статус. Также на главной странице размещено расписание полетов.

Добавлена функция поиска билетов. Пользователи могут выбрать нужное направление, даты вылета и возвращения, количество пассажиров. Заполнившие нужные поля посетители автоматически перенаправляются на сайт поиска авиабилетов Aviasales.

Также новый портал пензенской воздушной гавани позволяет узнать об истории и современном оснащении аэропорта, ценах и услугах в гостинице. Размещена информация о ресторане и трансфере.

На сайте приведена памятка для пассажиров о правилах поведения, безопасности и провоза багажа. В отдельном блоке помещены контакты аэропорта и режим работы.

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