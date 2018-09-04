Запущен новый сайт пензенского аэропорта
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Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Новая версия сайта пензенского аэропорта запущена во вторник, 4 сентября.
Фото: Airport58.ru
Он получил современный дизайн в белых, синих и голубых тонах.
На новом сайте есть онлайн-табло, где указаны номер рейса, перевозчик, время вылета или прибытия и его статус. Также на главной странице размещено расписание полетов.
Добавлена функция поиска билетов. Пользователи могут выбрать нужное направление, даты вылета и возвращения, количество пассажиров. Заполнившие нужные поля посетители автоматически перенаправляются на сайт поиска авиабилетов Aviasales.
Также новый портал пензенской воздушной гавани позволяет узнать об истории и современном оснащении аэропорта, ценах и услугах в гостинице. Размещена информация о ресторане и трансфере.
На сайте приведена памятка для пассажиров о правилах поведения, безопасности и провоза багажа. В отдельном блоке помещены контакты аэропорта и режим работы.