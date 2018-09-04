Запущен новый сайт пензенского аэропорта Общество

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Новая версия сайта пензенского аэропорта запущена во вторник, 4 сентября.

Фото: Airport58.ru

Он получил современный дизайн в белых, синих и голубых тонах.

На новом сайте есть онлайн-табло, где указаны номер рейса, перевозчик, время вылета или прибытия и его статус. Также на главной странице размещено расписание полетов.

Добавлена функция поиска билетов. Пользователи могут выбрать нужное направление, даты вылета и возвращения, количество пассажиров. Заполнившие нужные поля посетители автоматически перенаправляются на сайт поиска авиабилетов Aviasales.

Также новый портал пензенской воздушной гавани позволяет узнать об истории и современном оснащении аэропорта, ценах и услугах в гостинице. Размещена информация о ресторане и трансфере.

На сайте приведена памятка для пассажиров о правилах поведения, безопасности и провоза багажа. В отдельном блоке помещены контакты аэропорта и режим работы.