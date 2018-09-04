В Пензе вступило в силу решение о компенсации в пользу автомобилиста, сбившего жеребят Общество

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым с фермеров взыскано свыше 500 тыс. рублей за ремонт автомобиля «Hyundai» под управлением мужчины, сбившего их жеребят.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель областного суда, вне населенного пункта в Пачелмском районе на проезжую часть неожиданно выбежали лошади, он затормозил, но сбил их.

«В результате столкновения с животными повреждены капот, радиатор, передний бампер, правое переднее крыло, передняя металлическая рама, крепление радиатора автомобиля, разбито лобовое стекло. Он вызвал сотрудников ГИБДД. Позже на место аварии подошел владелец лошадей», — отметил собеседник агентства.

По его словам, владельцы жеребят напротив посчитали, что компенсировать им ущерб в 130 тыс. рублей должен водитель, сбивший животных.

«Согласно их объяснениям, в ночь на 4 ноября лошади, сломав загон в котором они содержались, ушли, оказавшись, таким образом, на дороге. […] Установлено, что в исследуемой дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля не располагал технической возможностью избежать наезда на животных ни при допустимой, ни при фактической скорости движения. Ответчики нарушили правила содержания животных, в результате чего лошади выбежали на проезжую часть и стали причиной ДТП», — уточнил представитель суда.