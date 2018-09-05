В Пензе приставы арестовали «BMW X5» студента ПГУ за долг свыше 10 млн. рублей Общество

Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. Арест на автомобиль «BMW X5», зарегистрированный за 19-летним жителем Пензы, наложен в связи с долгом, превышающим 10 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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«В феврале 2018 года молодой человек решил купить два земельных участка. Цена обоих составляла на момент заключения договора купли-продажи 10 млн. 300 тыс. рублей», — пояснила она.

Яна Загребельная уточнила, что житель Пензы не выплатил деньги за покупку, в связи с чем бывший владелец участков обратился в суд.

«По мировому соглашению, молодой мужчина должен был оплачивать установленные суммы в соответствующие месяцы. К тому же суд постановил, что неустойка за каждый день просрочки составляет 0,5% от суммы долга. Но, невзирая на выдвинутые требования, покупатель ни одной оплаты не произвел, тем самым нарушив все условия мирового соглашения», — пояснила собеседница агенства.

Она отметила, что большинство запросов, направленных судебным приставом в регистрирующие органы, не дали положительных ответов о наличии расчетных счетов и имущества должника, однако оказалось, что за ним зарегистрирован автомобиль «BMW X5» 2007 года выпуска.

«Учитывая, что сам должник никоим образом не шел на контакт ни с продавцом земли, ни с судебным приставом, было принято решение о принудительном приводе его к судебному приставу. Взыскатель предоставил информацию о том, что молодой человек является студентом Пензенского государственного университета. Из лекционной аудитории должник и был препровожден к своему автомобилю, который ждал его на стоянке», — добавила официальный представитель УФССП России по региону.

Яна Загребельная уточнила, что судебный пристав наложил на кроссовер арест и оставил его студенту на ответственное хранение.

«Вместе с актом описи и ареста ему лично были вручены документы, предупреждающие его об уголовной ответственности за отчуждение арестованного имущества по ст. 312 УК РФ, а также по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», — сказала она.