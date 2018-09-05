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Иван Белозерцев предложил размещать в Пензенской области недорогие фонтаны

12:57 | 05.09.2018 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился проработать возможность использования на территории региона опыта Кузнецка по размещению малобюджетного фонтана в городском парке «Нескучный сад».

Иван Белозерцев предложил размещать в Пензенской области недорогие фонтаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Глава региона осмотрел территорию зеленой зоны в среду, 5 сентября, находясь в Кузнецке с рабочим визитом. Он положительно оценил фонтан из прессованного гранита с бетоном, который установлен в парке за счет спонсорских средств.

«Стоимость этого объекта невелика, а эффект благоприятный — фонтан является украшением этого парка, создает особую атмосферу», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что такой опыт можно использовать как в Пензе, так и в других населенных пунктах области.

«Мы могли бы определить общественные места, разработать несколько вариантов конструкции и установить малобюджетные фонтаны, другие арт-объекты в разных городских микрорайонах», — добавил губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, городской парк культуры и отдыха в Кузнецке создан в 1936 году, занимает порядка 4 га.

На благоустройство «Нескучного сада» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» было направлено свыше 6 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.

Участие в проекте «Парки малых городов» в 2017 году позволило улучшить состояние парковой территории — проведена реконструкция ограждения, восстановлен исторический облик центрального входа, отремонтирован асфальт на центральной аллее и дорожках.

В 2018 году реконструировано освещение центральной аллеи. С помощью привлеченных финансов установлен новый фонтан.

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