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Пензу посетили участники автопробега, посвященного 100-летию рязанского военного училища

09:22 | 06.09.2018 | Общество

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Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Участники автопробега, посвященного 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, посетили Пензу в минувшую среду, 5 сентября.

Пензу посетили участники автопробега, посвященного 100-летию рязанского военного училища

Фото: Pnzreg.ru

Они побывали на воинских мемориалах, почтили память павших воинов и осмотрели специально подготовленные тематические выставки.

Первым пунктом визита гостей, в числе которых был руководитель Союза десантников России Валерий Востротин, стал мемориальный комплекс «Афганские ворота», расположенный в центре города.

Также участники автопробега возложили цветы к монументу воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы, после чего посетили жилой комплекс «Арбековская застава», где одна из улиц носит имя первого командующего Воздушно-десантными войсками, дважды Героя Советского Союза Василия Глазунова.

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