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За ремонтом улицы Попова в Пензе будет следить куратор от УКСа

11:18 | 09.09.2018 | Общество

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Пенза, 9 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику управления капитального строительства города Игорю Умнову закрепить куратора за ремонтом улицы Попова.

За ремонтом улицы Попова в Пензе будет следить куратор от УКСа

Фото: Penza-gorod.ru

Посещая место работ в воскресенье, 9 сентября, мэр отметил, что такой человек мог бы решать любые проблемные вопросы на месте и оперативно.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в выходной день ремонт дороги осуществлялся с 7.00.

Согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок, 6 августа был заключен контракт на капремонт улицы Попова между МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и московским ООО «Автодорога» в лице генерального директора Елены Митиной.

Его цена составила более 30,6 млн. рублей.

Большая часть средств — свыше 15 млн. рублей — поступит из федерального бюджета, еще более 9 млн. — из областного, а также примерно 6 млн. — из городского.

Проектная документация была разработана Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства.

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