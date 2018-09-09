EN
17:04:32 Воскресенье, 9 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Беково мужчина получил пять суток ареста за удар табуретом по голове

13:00 | 09.09.2018 | Общество

Печать

Беково, 9 сентября 2018. PenzaNews. Административный арест сроком на пять суток назначен мужчине за совершение правонарушения, предусмотренного ст.6.1.1 КоАП РФ «Побои», в поселке Беково Пензенской области.

В Беково мужчина получил пять суток ареста за удар табуретом по голове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что днем 26 августа, находясь в доме на улице Первомайской в Беково, во время ссоры на почве личных неприязненных отношений он ударил женщину табуретом по голове», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бековского районного суда.

По его словам, участница драки получила ссадину, которая не расценивается как вред здоровью.

«Назначая правонарушителю административное наказание за указанные действия, судья учел все обстоятельства дела, собранные сведения, отрицательно характеризующие личность, и факты его неоднократного привлечения к административной ответственности за правонарушения против общественной безопасности», — добавил собеседник агентства.

Загрузка...
Читайте также
Жителя Кондоля заподозрили в краже 18 тюков соломы Футболистка пензенской «Лагуны-УОР» Оксана Пегова вышла замуж
В пензенском зоопарке впервые состоится фестиваль «Смышленый совенок» В Пензе возбуждено дело о попытке сбыта почти 500 граммов наркотика
За ремонтом улицы Попова в Пензе будет следить куратор от УКСа В Пензенском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в смерти сожителя матери
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама