В Беково мужчина получил пять суток ареста за удар табуретом по голове Общество

Беково, 9 сентября 2018. PenzaNews. Административный арест сроком на пять суток назначен мужчине за совершение правонарушения, предусмотренного ст.6.1.1 КоАП РФ «Побои», в поселке Беково Пензенской области.

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«Установлено, что днем 26 августа, находясь в доме на улице Первомайской в Беково, во время ссоры на почве личных неприязненных отношений он ударил женщину табуретом по голове», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бековского районного суда.

По его словам, участница драки получила ссадину, которая не расценивается как вред здоровью.

«Назначая правонарушителю административное наказание за указанные действия, судья учел все обстоятельства дела, собранные сведения, отрицательно характеризующие личность, и факты его неоднократного привлечения к административной ответственности за правонарушения против общественной безопасности», — добавил собеседник агентства.