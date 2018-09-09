В центре Пензы проходит презентация кружков и секций Общество

Пенза, 9 сентября 2018. PenzaNews. Презентация творческих кружков и спортивных секций организована на пешеходной части улицы Московской в Пензе в воскресенье, 9 сентября.

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На участке между улицами Кураева и Максима Горького расположены стенды различных учреждений.

Жители и гости города могут ознакомиться с творчеством воспитанников художественных школ и объединений, а также с деятельностью спортивных организаций. В частности, можно записать ребенка на занятия картингом при дворце детского и юношеского творчества или в центр развития футбола «Зенит».

Воспитанники театра моды Ольги Букиной привлекают внимание прохожих, дефилируя в красочных костюмах.

В районе Фонтанной площади сеткой огорожена площадка для игры в футбол, которую приходится обходить с одной из сторон.

На этом же участке неподалеку проводятся показательные выступления разных коллективов.

При этом свободная территория у фонтана, где ранее неоднократно устанавливали сцену для массовых мероприятий, пустует.

От здания торгового центра «Арбат» до областного драматического театра имени А.В. Луначарского развернут «Осенний вернисаж». На выставке представлены работы, выполненные учениками школ искусств.

Около сквера Дениса Давыдова волонтеры приглашают прохожих узнать правила оказания первой помощи.

В сквере «Копилка пословиц» напротив торгового центра «Империя» организованы консультации медиков в рамках акции «Марафон здоровья».