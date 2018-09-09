Дом жителя Пензы после изменения генплана оказался там, где его не может быть Общество

Пенза, 9 сентября 2018. PenzaNews. Принадлежащий жителю Пензы частный дом после внесения изменений в генеральный план, а также в правила землепользования и застройки города оказался размещен в общественно-деловой функциональной зоне, в которой нахождение таких объектов запрещено.

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«Права и законные интересы гражданина были нарушены, поскольку не были учтены фактическое использование земельного участка и сложившаяся планировка территории», — говорится в сообщении, распространенном аппаратом уполномоченного по правам человека в Пензенской области.

В нем отмечается, что владелец неоднократно обращался в администрацию Пензы с заявлениями о внесении изменений в генеральный план города, однако в корректировке функционального зонирования земельного участка ему было отказано.

В тексте добавляется, что после обращения гражданина на прием к омбудсмену соответствующие материалы были переданы в прокуратуру Пензенской области и в департамент градостроительства и архитектуры региона, который в ходе проведенной проверки установил нарушения законодательства при изменении функциональных зон земельных участков в районе улиц Измайлова, Первомайской и Автономной.

«Департаментом градостроительства и архитектуры Пензенской области в городскую думу и администрацию Пензы направлены предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 1 сентября 2019 года», — говорится в сообщении.