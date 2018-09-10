В Пензе поскользнувшаяся на винограде покупательница отсудила у магазина 12 тыс. рублей Общество

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования посетительницы одного из сетевых магазинов, расположенного на проспекте Победы, которая просила взыскать с торговой организации компенсацию морального вреда за травму, полученную при падении из-за рассыпавшегося на полу винограда.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, покупательница оценила причиненные ей страдания в 25 тыс. рублей, однако принятым решением в ее пользу взыскана компенсация в размере 12 тыс. рублей, а также судебные расходы.

По его словам, инцидент, в результате которого женщина получила травму правой ноги и руки, произошел вечером 30 октября 2017 года.

«До настоящего времени боли сохраняются, физиотерапевтическое лечение к положительному результату не привело», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.