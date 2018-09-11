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В Пензе стартовал прием заявок на конкурс проектов в поддержку пожилых людей

15:22 | 11.09.2018 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» начал прием заявок на участие в конкурсе социальных проектов «Активное поколение» для некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также инициативных групп.

В Пензе стартовал прием заявок на конкурс проектов в поддержку пожилых людей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Подать их можно по 14 октября включительно.

Как отмечается в положении, максимальный размер финансирования одного проекта составит для юридических лиц 150 тыс. рублей, для инициативных групп граждан — 30 тыс. рублей.

Представленные на конкурс проекты могут быть направлены, в частности, на социальную и профессиональную адаптацию пожилых людей, развитие добровольчества среди них, а также реализацию инициатив, направленных на повышение качества жизни пенсионеров, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Результаты отбора планируется объявить до 1 ноября 2018 года, при этом проекты должны быть реализованы до 31 марта 2019-го.

Конкурс «Активное поколение» проводится в России с 2012 года. Он направлен на поддержку общественных инициатив, которые решают задачи повышения качества жизни пожилых людей в местных сообществах.

Основным инструментом программы являются гранты, выделяемые на конкурсной основе на реализацию широкого спектра гражданских инициатив.

Конкурс проводится при финансовой поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

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