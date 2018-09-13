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В пяти пензенских библиотеках будет сделан ремонт

09:28 | 13.09.2018 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Ремонт будет проведен в пяти библиотеках Пензы в ближайшее время. Об этом сообщила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

В пяти пензенских библиотеках будет сделан ремонт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего в городе 24 муниципальных библиотеки. В штате […] состоит 150 работников. Зарегистрированных читателей насчитывается более 180 тыс. человек», — отметила она в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам в минувшую среду, 12 сентября.

Глава городского управления культуры отметила, что библиотечные услуги получает каждый пятый житель Пензы.

«Главная задача наших библиотек сделать все, чтобы лозунг «Время читать!» стал модным в XXI веке», — цитирует Веру Фейгину пресс-служба мэрии.

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