В пяти пензенских библиотеках будет сделан ремонт Общество

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Ремонт будет проведен в пяти библиотеках Пензы в ближайшее время. Об этом сообщила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

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«Всего в городе 24 муниципальных библиотеки. В штате […] состоит 150 работников. Зарегистрированных читателей насчитывается более 180 тыс. человек», — отметила она в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам в минувшую среду, 12 сентября.

Глава городского управления культуры отметила, что библиотечные услуги получает каждый пятый житель Пензы.

«Главная задача наших библиотек сделать все, чтобы лозунг «Время читать!» стал модным в XXI веке», — цитирует Веру Фейгину пресс-служба мэрии.