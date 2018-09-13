В Пензе вручены награды отличившимся финансистам Общество

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил награды отличившимся финансистам региона в ходе торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику, которое состоялось в четверг, 13 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил значимую роль финансистов в обеспечении стабильности социально-экономической сферы региона.

«От эффективности вашей работы, профессионализма во многом зависит успешность деятельности муниципальных образований, регионального правительства, различных учреждений, развитие Пензенской области в целом», — сказал Иван Белозерцев.

По его словам, в результате совместных действий удалось значительно увеличить налоговые поступления.

В ходе торжественного собрания Иван Белозерцев вручил отличившимся работникам отрасли две благодарности министра финансов РФ, почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области, сообщает пресс-служба правительства региона.