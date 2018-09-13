EN
16:50:22 Четверг, 13 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе вручены награды отличившимся финансистам

13:18 | 13.09.2018 | Общество

Печать

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил награды отличившимся финансистам региона в ходе торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику, которое состоялось в четверг, 13 сентября.

В Пензе вручены награды отличившимся финансистам

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил значимую роль финансистов в обеспечении стабильности социально-экономической сферы региона.

«От эффективности вашей работы, профессионализма во многом зависит успешность деятельности муниципальных образований, регионального правительства, различных учреждений, развитие Пензенской области в целом», — сказал Иван Белозерцев.

По его словам, в результате совместных действий удалось значительно увеличить налоговые поступления.

В ходе торжественного собрания Иван Белозерцев вручил отличившимся работникам отрасли две благодарности министра финансов РФ, почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Загрузка...
Читайте также
Пятерых китайцев выдворят за пределы России из Шемышейки На улице Рахманинова в Пензе открыто обновленное почтовое отделение
В работе никольского кооператива выявлены нарушения при обеспечении водоснабжения Жители Каменского района задолжали около 7,7 млн. рублей за отопление
Двое жителей Лунино приговорены к 8,5 годам колонии за избиение мужчины Пензенский «Дизелист» проведет первые встречи в рамках первенства НМХЛ с «Тверичами»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама