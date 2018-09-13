Лестницу с амфитеатром предложено построить на Западной поляне в Пензе Общество

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Музыкант, владелец здания бывшего кафе «Самоварник» Семен Гольцман предложил построить лестницу-амфитеатр от угла улиц Попова и Пацаева до тропы здоровья центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил ресторатор Валерий Сафронов, курирующий восстановление «Самоварника».

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Он отметил, что существующий спуск достаточно крутой и неудобный, поэтому им пользуются в основном местные жители и редкие туристы, желающие осмотреть необычное здание и одноименный родник.

По мнению Валерия Сафронова, появление лестницы с открытой концертной площадкой внизу могло бы повысить туристическую привлекательность этого места.

Ресторатор отметил, что Семен Гольцман также предложил увековечивать на лестнице имена выдающихся жителей Пензы по аналогии с голливудской «Аллеей славы», в том числе школьников, ставших победителями международных олимпиад, и спортсменов, завоевавших высокие награды.

«Можно было бы создать некий общественный совет, который будет решать, кто достоин быть увековеченным здесь. Таких граждан много в Пензе», — сказал собеседник агентства.

Валерий Сафронов добавил, что в настоящее время проект лестницы находится на стадии обсуждения.

«Гольцман был у губернатора, ему рассказывал. Сама идея понравилась. Вопрос упирается, естественно, в финансы», — уточнил он.