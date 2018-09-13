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Пятерых китайцев выдворят за пределы России из Шемышейки

15:58 | 13.09.2018 | Общество

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Шемышейка, 13 сентября 2018. PenzaNews. Пятеро граждан Китая, нарушивших режим пребывания в России, находясь в Шемышейке Пензенской области, будут выдворены из страны за нарушение миграционного учета.

Пятерых китайцев выдворят за пределы России из Шемышейки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Двое из них с марта и трое с апреля 2018 года по 7 сентября находились на территории РФ, превысив 90-дневный срок пребывания. В судебном заседании правонарушители вину признали, пояснили, что приехали с целью работы в сельском хозяйстве и своевременно не выехали в Китай в связи с ненадлежащим знанием закона и русского языка», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда.

По его словам, они признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», им назначен минимальный штраф в размере 2 тыс. рублей с административным выдворением за пределы страны.

«Постановления суда не вступили в законную силу», — добавил собеседник агентства.

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