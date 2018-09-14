Сотрудники двух компаний оштрафованы за нарушения при сбросе стоков в реку Маис Общество

Никольск, 14 сентября 2018. PenzaNews. Должностные лица МУП «Горводоканал» и ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый за нарушения законодательства о водопользовании в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Так, МУП «Горводоканал» во II квартале 2018 года при осуществлении производственной деятельности по сбросу стоков в реку Маис не производило наблюдение за состоянием водоема и его охранной зоной, не представляло результаты мониторинга в Верхне-Волжское бассейновое водное управление по Пензенской области», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что с очистных сооружений комплекса ЗАО «НЗСС» в этот же период осуществлялся сброс сточных вод в Маис с превышением нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

«По результатам проверки прокуратура района в отношении руководителя МУП «Горводоканал» возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий»; в отношении технического директора ЗАО «НЗСС» — по ст. 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования», — уточнили в пресс-службе.