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В Богословке вдова через суд добилась назначения пенсии по потере кормильца

13:05 | 15.09.2018 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Жительница села Богословки Пензенского района Пензенской облсти в суде доказала факт нахождения на иждивении у своего мужа, умершего в 2007 году, что стало основанием для назначения пенсии по потере кормильца.

В Богословке вдова через суд добилась назначения пенсии по потере кормильца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина указала, что с 1971 года и до смерти мужа в феврале 2007 года, она проживала и была зарегистрирована совместно с ним в Богословке, находилась на его иждивении. Всю совместную жизнь супруги вели общее хозяйство, у них был общий бюджет. Зарплата мужа всегда была больше ее собственной и являлась основным источником дохода», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда.

Он отметил, что мужчина принимал участие в действиях подразделения особого назначения при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и имел соответствующее удостоверение, в связи с чем ему была установлена трудовая пенсия по старости за работу в особых условиях и ежемесячная выплата как инвалиду.

«Оказываемая супругом материальная помощь являлась для нее постоянной на протяжении длительного времени, ее размер свидетельствовал о том, что он при жизни взял на себя заботу о содержании жены. Это дало суду основания полагать, что эти средства носили для нее существенный характер и была постоянным и основным источником средств к существованию», — пояснил собеседник агентства.

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