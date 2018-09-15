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В Пензе впервые прошел «День варенья»

16:15 | 15.09.2018 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Первый городской фестиваль «День варенья» состоялся в Пензе на нескольких площадках в субботу, 15 сентября.

В Пензе впервые прошел «День варенья»

Фото: Penza-gorod.ru

Так, в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского была организована дегустация варенья, кондитерских изделий, меда, безалкогольных напитков, мороженого. Также там приготовили десерт на открытом огне.

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы, были предусмотрены культурная шоу-программа, конкурсы и игры.

Кроме того, свои традиционные блюда представили национальные автономии Пензенской области. В частности, можно было попробовать плов.

Также площадками праздника стали сквер «Семейный», парки имени Ульяновых и«Комсомольский», концертные залы «Заря» и «Маяковский», сообщает пресс-служба мэрии.

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