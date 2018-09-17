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Школьник из Тамалы вошел в число победителей конкурса «Герои среди нас»

19:27 | 17.09.2018 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Ученик 9 класса школы имени Героя России Р.А. Китанина рабочего поселка Тамала Пензенской области Салим Асанов вошел в число 40 победителей конкурса «Герои среди нас».

Школьник из Тамалы вошел в число победителей конкурса «Герои среди нас». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его участники пытались воссоздать историю подвигов реальных людей, живущих сейчас и живших в XX–XXI веках, а также обратить внимание на ответственное и бережное отношение к событиям в стране.

Все победители конкурса будут награждены путевками во всероссийский детский центр «Орленок» на 11-ю смену, которая пройдет в октябре.

Конкурс «Герои среди нас» проводится всероссийским движением «Сделаем вместе!»

К участию в нем допускались активисты 7–11 классов, возраст которых на 25 октября 2018 года не будет превышать 17 лет.

Согласно условиям конкурса, его результатом должна была стать написанная действительная история подвига реального человека с иллюстрацией, а также краткое описание подвига. При этом допускались заявки, посвященные людям, не имеющим государственных и иных наград, поступок которых, по мнению участника, должен быть услышан.

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