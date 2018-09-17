Житель Земетчино арестован на 10 суток за неуплату алиментов Общество

Земетчино, 17 сентября 2018. PenzaNews. 10 суток ареста назначено жителю рабочего поселка Земетчино Пензенской области, не перечислявшего алименты на своего сына более двух месяцев, который признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП РФ Яна Загребельная.

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«Общая задолженность мужчины по алиментам превысила 50 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что должник объяснил неисполнение родительских обязанностей отсутствием подходящей работы и постоянного источника дохода, из-за чего он вынужден жить за счет случайных заработков.

«Если гражданин по-прежнему будет уклоняться от исполнения судебного решения о выплате алиментов, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ», — отметила Яна Загребельная.