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Заречный вошел в число победителей конкурса лучших муниципальных практик

17:19 | 18.09.2018 | Общество

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Заречный, 18 сентября 2018. PenzaNews. Заречный Пензенской области вошел в число победителей конкурса лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в городах присутствия госкорпорации «Росатом», итоги которого объявлены во вторник, 18 сентября.

Заречный вошел в число победителей конкурса лучших муниципальных практик. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В номинации «Создание комфортных условий проживания на территории» отмечен проект «Доступный Заречный».

Он предусматривает совместную работу горожан и органов местного самоуправления по организации условий для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан по закрытому административно-территориальному образованию (ЗАТО), а также возможности их выезда в Пензу.

Как сообщается на сайте конкурса, в качестве приза все победители получат денежную премию в размере 200 тыс. рублей.

В 2018 году в конкурсном отборе приняли участие 19 муниципальных образований, расположенных на территории присутствия госкорпорации «Росатом».

Всего в шести номинациях поступило 75 заявок.

Помимо Заречного, в число победителей вошли Зеленогорск, Лесной, Курчатов, Нововоронеж и Новоуральск.

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