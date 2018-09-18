В Заречном 21 сентября простятся с погибшим во время отпуска Дмитрием Ступаневичем Общество

Заречный, 18 сентября 2018. PenzaNews. Прощание со старейшим работником производственного объединения «Старт» Дмитрием Ступаневичем, трагически погибшим во время отпуска в Краснодарском крае, пройдет в новом ритуальном зале Заречного Пензенской области в предстоящую пятницу, 21 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает газета « Заречье сегодня », церемония начнется в 12.00.

По данным издания, обстоятельства гибели Дмитрия Ступаневича в настоящее время устанавливаются.

Дмитрий Ступаневич прошел на градообразующем предприятии путь до начальника отдела коммуникаций – помощника генерального директора. В разные годы занимал должности заместителя председателя горисполкома, замглавы администрации Заречного по социальным вопросам.

Был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ветеран атомной энергетики и промышленности.

Активно занимался общественной работой, много времени уделял изучению истории города и предприятия, проводил экскурсии в заводском музее.

Был кандидатом в мастера спорта по туризму.