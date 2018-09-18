EN
18:54:14 Вторник, 18 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном 21 сентября простятся с погибшим во время отпуска Дмитрием Ступаневичем

18:00 | 18.09.2018 | Общество

Печать

Заречный, 18 сентября 2018. PenzaNews. Прощание со старейшим работником производственного объединения «Старт» Дмитрием Ступаневичем, трагически погибшим во время отпуска в Краснодарском крае, пройдет в новом ритуальном зале Заречного Пензенской области в предстоящую пятницу, 21 сентября.

В Заречном 21 сентября простятся с погибшим во время отпуска Дмитрием Ступаневичем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает газета «Заречье сегодня», церемония начнется в 12.00.

По данным издания, обстоятельства гибели Дмитрия Ступаневича в настоящее время устанавливаются.

Дмитрий Ступаневич прошел на градообразующем предприятии путь до начальника отдела коммуникаций – помощника генерального директора. В разные годы занимал должности заместителя председателя горисполкома, замглавы администрации Заречного по социальным вопросам.

Был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ветеран атомной энергетики и промышленности.

Активно занимался общественной работой, много времени уделял изучению истории города и предприятия, проводил экскурсии в заводском музее.

Был кандидатом в мастера спорта по туризму.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе намечено обустроить платную парковку у онкодиспансера Заполняемость платной парковки на улице Пушкина в Пензе составляет в среднем 20%
Заречный вошел в число победителей конкурса лучших муниципальных практик В Пензенской области составят реестр неэффективных котельных
В Пензе по горячим следам раскрыли кражу из парикмахерской Пензенская область лидирует в ПФО по объему привлеченных в АПК льготных кредитов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама