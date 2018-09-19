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Мэр оценил ремонт в «Пензенских банях»

13:51 | 19.09.2018 | Общество

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Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев оценил результаты ремонта в МУП «Пензенские бани» в ходе визита в подразделение №3 на улице Кураева в среду, 19 сентября.

Мэр оценил ремонт в «Пензенских банях»

Фото: Penza-gorod.ru

О проделанной работе главу администрации Пензы и его заместителя Юрия Ильина проинформировал директор предприятия Петр Беденак.

Он напомнил, что ранее часть помещений не использовалась, а благодаря ремонту, выполненному за счет МУПа, удалось оборудовать новые зоны отдыха.

Комментируя увиденное, Виктор Кувайцев отметил, что была проделана большая работа.

«Уверен, это позволит повысить привлекательность предприятия, поспособствует увеличению дохода», — сказал мэр.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, по мнению Виктора Кувайцева, деятельность МУП «Пензенские бани» в данном направлении служит хорошим примером для других предприятий.

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