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«День винограда» будет организован в пензенской библиотеке имени Белинского

09:08 | 20.09.2018 | Общество

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Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Праздник «День винограда» состоится в клубе по интересам «Встреча», действующем на базе пензенской центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского, в предстоящую пятницу, 21 сентября.

«День винограда» будет организован в пензенской библиотеке имени Белинского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Члены клуба, дачники и садоводы представят урожай 2018 года, обменяются опытом, обсудят результаты применения новых агротехник, поделятся посевным материалом и получат консультации компетентных специалистов.

В роли эксперта выступит пензенский виноградарь Юрий Заворовский, который познакомит участников встречи с различными сортами из своей коллекции.

Также на празднике будет представлена специальная литература, в которой говорится о том, как и где лучше посадить виноград, каким образом делать обрезку кустов, а также как сохранить культуру в холодное время года.

Мероприятие, на которое в 16.00 приглашаются все желающие, завершится дегустацией, сообщается на сайте централизованной библиотечной системы Пензы.

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