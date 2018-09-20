Феоктистовы представят Пензенскую область на конкурсе «Успешная семья Приволжья» Общество

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Феоктистовы из Колышлейского района представят Пензенскую область на окружном конкурсе «Успешная семья Приволжья», который стартует в Саранске в предстоящую пятницу, 21 сентября.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, Елена и Владимир Феоктистовы являются многодетными родителями, они воспитывают троих детей — Анну, Тимофея и Егора.

Семья имеет фермерское хозяйство, занимается свиноводством, овцеводством и выращиванием овощей.

Глава семьи является уполномоченным по правам предпринимателей и депутатом собрания представителей Колышлейского района. Его супруга работает организатором культурно-массовых мероприятий и народных гуляний.

Всего за победу в окружном конкурсе поборются 14 семей из всех регионов ПФО.