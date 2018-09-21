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Лидин напомнил о недопустимости некорректных высказываний в адрес судей

10:55 | 21.09.2018 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин напомнил о недопустимости некорректных высказываний в адрес судей, в том числе в интернете.

Лидин напомнил о недопустимости некорректных высказываний в адрес судей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами согласовали достаточно много кандидатур мировых судей. Я еще раз от вашего имени поздравляю всех с назначением, но хотелось обратить внимание на одно обстоятельство. Сегодня в пылу политической борьбы некоторые политические силы позволяют некорректные высказывания — и в зале заседаний, и в социальных сетях — в адрес мировых судей. В мировой практике это недопустимо», — отметил он в ходе 12-й очередной сессии регионального парламента в пятницу, 21 сентября.

«Я призываю все политические силы не допускать некорректных высказываний в адрес мировых судей. Они выполняют свои должностные обязанности в соответствии с действующим законодательством. Уважать закон обязаны все», — добавил Валерий Лидин.

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