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Пензенский губернатор призвал устанавливать бордюры и укладывать плитку в районах

17:48 | 21.09.2018 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал предусматривать установку бордюров и укладку тротуарной плитки при ремонте дорог в районах Пензенской области.

Пензенский губернатор призвал устанавливать бордюры и укладывать плитку в районах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Там, где необходимо, в обязательном порядке должен быть в районном центре бордюр. В обязательном порядке нужно там, где это необходимо, где идут люди, дети, делать тротуары. В обязательном порядке», — сказал он в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 21 сентября.

Как отметил глава региона, «у нас в районах, к сожалению, тротуаров-то нет, по сути дела».

«Если есть «козья дорожка», люди идут там где-то в воде по колено. Поэтому для этих целей выделяются финансовые средства, чтобы сделать для людей хорошие, нормальные условия», — добавил Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор призвал районные власти перенимать подход Пензы к обустройству тротуаров.

«Также есть рекомендации настоятельные мои главам муниципальных образований — там, где центральные улицы, центральные площади, тротуарные дорожки делать не из асфальта, а уже переходить на плитку. Вот мы в городе Пензе переходим на плитку. Вы видите большие работы — особенно в этом году — проводятся», — пояснил глава региона.

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