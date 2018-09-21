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Городище станет больше

20:29 | 21.09.2018 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Территорию города Городище, расположенного в Пензенской области, решено увеличить за счет земель граничащих с ним Дигилевского, Павло-Куракинского и Юловского сельсоветов. Соответствующее решение принято в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 21 сентября.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представляя изменения, подлежащие внесению в региональный закон «О границах муниципальных образований Пензенской области», заместитель председателя регионального правительства Василий Трохин пояснил, что данный вопрос рассматривается в связи с обращением собрания представителей города.

«После изменения границ муниципальных образований город Городище будет обеспечен территориями для организации инвестиционной площадки по производству кирпича, размещения площадки ТБО, развития жилищного строительства для обеспечения жильем многодетных семей, стоящих в очереди за бесплатными земельными участками», — сказал он.

Василий Трохин отметил, что на тех землях, которые предлагается включить в черту Городище, никто не проживает.

«Изменение границ муниципальных образований не повлечет за собой изменений административно-территориального устройства Пензенской области. Принятие проекта закона не повлечет за собой расходов из бюджета», — добавил он.

В итоге депутаты проголосовали по данному вопросу единогласно.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

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