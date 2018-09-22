В Пензе намечено отремонтировать тротуар и лестницу в верхней части Московской Общество

Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился запланировать на 2019 год ремонт тротуара и лестницы вдоль дома №5 на улице Московской, которые связывают ее с улицей Кирова.

Фото: Penza-gorod.ru

«Пешеходная зона требует обновления. Проходимость здесь высокая, надо привести объект в порядок. Нужно предусмотреть устройство нового асфальтового покрытия, а также ремонт лестницы, ведущей на улицу Московскую, в следующем году», — сказал мэр, осмотрев данный участок в субботу, 22 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации города, также Виктор Кувайцев проверил, как идут работы в рамках субботника у дома №6-8 на улице Кирова, и проинспектировал укладку плитки на тротуаре около остановки «Библиотека имени М.Ю. Лермонтова».