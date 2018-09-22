EN
14:53:24 Суббота, 22 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«РЖД» оштрафовано за отсутствие заключений о безопасности приборов для досмотра на Пензе-I

13:30 | 22.09.2018 | Общество

Печать

Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области наложил на ОАО «РЖД» административный штраф в сумме 30 тыс. рублей за использование на станции Пенза-I источников ионизирующего излучения с нарушением установленных лицензионных требований.

«РЖД» оштрафовано за отсутствие заключений о безопасности приборов для досмотра на Пензе-I. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее в ходе прокурорской проверки установлено, что в помещении вокзала три установки рентгеновские двухпроекционные для досмотра грузов и ручной клади, являющиеся источниками ионизирующего излучения, эксплуатируются в отсутствие необходимых санитарно-эпидемиологических заключений в подтверждение их безопасности для окружающих и обслуживающего персонала», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в настоящее время решается вопрос о получении необходимых разрешительных документов на использование оборудования.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области за сутки сбиты три пешехода Со склада в Голицино украден почти центнер мяса
В Каменском районе пройдут торжества в честь канонизации старца Кочетовского Из-за сквера Учителя в Пензе перенесена мусорная площадка
Вступил в силу приговор жителю города Городище за кражу денег из микроволновки Благоустройство на улице Циолковского в Пензе восстановят до 25 сентября
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама