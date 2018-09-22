«РЖД» оштрафовано за отсутствие заключений о безопасности приборов для досмотра на Пензе-I Общество

Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области наложил на ОАО «РЖД» административный штраф в сумме 30 тыс. рублей за использование на станции Пенза-I источников ионизирующего излучения с нарушением установленных лицензионных требований.

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«Ранее в ходе прокурорской проверки установлено, что в помещении вокзала три установки рентгеновские двухпроекционные для досмотра грузов и ручной клади, являющиеся источниками ионизирующего излучения, эксплуатируются в отсутствие необходимых санитарно-эпидемиологических заключений в подтверждение их безопасности для окружающих и обслуживающего персонала», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в настоящее время решается вопрос о получении необходимых разрешительных документов на использование оборудования.