Более 1 тыс. человек посетили пензенское отделение Банка России в день открытых дверей Общество

Пенза, 23 сентября 2018. PenzaNews. Свыше 1 тыс. человек посетили пензенское отделение Волго-Вятского главного управления Банка России в рамках дня открытых дверей, который проводился в минувшую субботу, 22 сентября.

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Как сообщает пресс-служба учреждения, они увидели, как банковские кассиры пересчитывают и упаковывают монеты и банкноты, вместе с волонтерами финансового просвещения разгадывали викторины и ребусы, определяли подлинность купюр и знакомились с историей денежного обращения в России.

Кроме того, пензенцы узнали о работе инкассаторов, осмотрели изнутри специализированные автомобили и примерили бронежилеты.

По словам заместителя управляющего пензенским отделением Волго-Вятского главного управления Банка России Людмилы Барбаковой, в этом году учреждение открывает свои двери для жителей в третий раз.