Молодежные парламенты Пензенской и Саратовской областей договорились о сотрудничестве Общество

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между молодежными парламентами Пензенской и Саратовской областей подписано в минувшее воскресенье, 23 сентября.

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Церемония состоялась в рамках визита пензенской делегации в Саратов.

«Мы договорились о сотрудничестве по совместным законотворческим инициативам, проектной деятельности и в целом по мероприятиям, так как многие наши проекты могут приобрести статус межрегиональных, например, «По следам забытых усадеб». Мы предложили нашим коллегам из Саратова организовать межрегиональный волонтерский лагерь на базе усадьбы Зубриловка. Надеемся, что данная инициатива будет поддержана и в Пензенской области», — прокомментировал ИА «PenzaNews» председатель молодежного парламента Пензенской области Андрей Сушков.

Он добавил, что коллегам из Саратова также было предложено перейти на совместную реализацию проекта по развитию ученического самоуправления «Re: школа».

«Совместно с саратовской стороной мы запланировали проведение парламентских слушаний по молодежной политике. Дело в том, что во многих субъектах есть, так скажем, схожие проблемы по развитию молодежной политики, молодежного парламентаризма, которые стоит обсудить именно в формате парламентских слушаний», — сказал собеседник агентства.

Говоря о предстоящем сотрудничестве, председатель молодежного парламента при Саратовской областной думе Ангелина Коновал в первую очередь отметила проект «По следам забытых усадеб».

«Мы с активистами обсудили проект «По следам забытых усадеб», который касается не только Пензенской области, но также Саратовской, где находится очень большое историческое наследие усадеб. Соответственно, уже на прошлой неделе мы подготовили запрос в Саратовскую областную думу […] и с этой точки будем двигать этот проект и вместе сотрудничать уже конкретно на межрегиональном уровне», — сказала она.

По словам координатора проекта «По следам забытых усадеб», фотокорреспондента ИА «PenzaNews» Максима Костюшина, главной целью данной инициативы является привлечение внимания гражданского общества к вопросу сохранения культурно-исторического наследия Пензенской области.

Он отметил, что за год уже более 1 тыс. человек приняли участие в различных мероприятиях проекта — творческих конкурсах, автопробегах и выставках.

Максим Костюшин сообщил, что молодые люди из Саратовской области приглашены принять участие в субботнике, который планируется провести в усадьбе Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района 14 октября.