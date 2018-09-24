Музей молодежи планируется открыть в Пензе 24 октября Общество

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Первый в регионе музей молодежи будет открыт в Пензе в среду, 24 октября. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

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По его словам, он будет размещен на базе дома молодежи.

«Экспозиция готова. Сейчас заканчиваем работы», — сказал Олег Ягов в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 24 сентября.

Говоря о мероприятиях, приуроченных к празднованию 100-летия комсомола, он отметил, что планируется вскрыть капсулу с посланием, заложенную молодыми пензенцами в 1968 году.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев высказал мнение, что такие церемонии объединяют, поэтому следует пригласить людей разного возраста и политических взглядов.