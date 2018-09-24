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Под Пензой прошел фестиваль детской исторической реконструкции «Русские княжества»

16:18 | 24.09.2018 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Около 40 юных жителей Пензы, Заречного, Лунино, Городище, Каменки и Пачелмы приняли участие во втором ежегодном фестивале детской исторической реконструкции «Русские княжества», который прошел вблизи поселка Мичуринский.

Под Пензой прошел фестиваль детской исторической реконструкции «Русские княжества»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его организаторами выступили представители национальной организации добровольцев «Русь» (НОРД «Русь») — детско-юношеской организации скаутского типа.

Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель дружины «Пенза» Алексей Терзов, военно-историческая игра проводится в 20-х числах сентября, так как приурочена к празднованию годовщины победы русского воинства в битве на Куликовом поле.

«Игра началась в день заезда участников — вечером в субботу, 22 сентября. Первая ее часть состояла из разбивки бивуака — подлагерей княжеств — и ночных вылазок разведчиков. Центральным событием фестиваля стала битва на своеобразном Куликовом поле. Суть состоит в том, что дети переносятся в XIII–XIV века, в эпоху раздробленности и собирания русских земель, и представляют собой пять княжеств: Московское, Рязанское, Тверское, Ростовское и Муромское, противостоящих воинству Золотой Орды. В роли последних выступают взрослые руководители наших отрядов. В процессе фестиваля ребята должны сначала пройти путь междоусобной брани и понять, что поодиночке против ордынцев им не устоять», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что по окончании главной битвы собравшиеся приняли участие в турнире лучников и фехтовальщиков, а также в благодарственном молебне в память победы русского оружия.

«Главная особенность нашего мероприятия состоит в том, что дети сами готовятся к фестивалю: готовят себе игровое оружие, стараются подобрать что-то из одеяния. Конечно, профессионально они с этим справиться не могут, но они прилагают усилия, делают что-то своими руками и являются непосредственными участниками процесса», — сказал Алексей Терзов.

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