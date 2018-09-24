В Пензе участники конкурса «Добровольцы России» представили свои проекты Общество

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Участники всероссийского конкурса «Добровольцы России – 2018» из Пензенской области представили свои проекты на очном региональном этапе в доме молодежи в понедельник, 24 сентября.

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Среди инициатив, которые предстоит оценить экспертам — «Соберем ребенка в школу», «Стоп наркотик», «Наш школьный двор», «По следам забытых усадеб Пензенской области» и другие.

«Конкурс стартовал 1 марта 2018 года. Всего от нашего региона было подано 57 заявок. Сегодня защищаются очно 29 человек. Частично люди сами отсеялись, но каждый мог приехать лично и защитить свой проект. Результаты будут известны в ближайшие дни и выложены на сайте дома молодежи», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по работе с молодежью многофункционального молодежного центра Наталья Жгут.

Она пояснила, что в конкурсе предусмотрено 22 номинации и три возрастные группы: от 8 до 14 лет, от 14 до 17 и старше 18 лет.

«Победители регионального этапа получат возможность побороться за гранты в размере до 1 млн. рублей», — сказала собеседница агентства.

Конкурс «Доброволец России – 2018» является частью платформы «Россия — страна возможностей».

Входит в число ключевых событий Года добровольца.

Итоги федерального этапа будут подведены на всероссийском форуме добровольцев 5 декабря.