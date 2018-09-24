Златогорский потребовал передавать в мэрию Кузнецка информацию о фейерверках вблизи кафе Общество

Кузнецк, 24 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский потребовал, чтобы руководители предприятий общественного питания передавали в мэрию информацию о планируемом запуске фейерверка.

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«Каждый владелец кафе на стадии переговоров с заказчиком должен быть информирован о предполагаемом фейерверке и передать информацию нам. Нормативно это должно быть урегулировано», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Кузнецка в понедельник, 24 сентября.

Сергей Златогорский пояснил, что его требование обусловлено стремлением обеспечить противопожарную безопасность.

«Если люди хотят таким образом отметить торжество, все должно быть цивилизованно и не мешать другим», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.