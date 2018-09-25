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Решетки на склоне набережной в Пензе засеют травой весной

08:24 | 25.09.2018 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Трава будет высажена в отверстия бетонной решетки на склоне реконструируемой набережной реки Суры в центре Пензы весной 2019 года. Соответствующее поручение мэр Виктор Кувайцев дал представителю подрядной организации.

Решетки на склоне набережной в Пензе засеют травой весной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следующей весной нужно заняться озеленением склона, на котором смонтирована бетонная георешетка», — сказал он в ходе выезда на место в минувший понедельник, 24 сентября.

Виктор Кувайцев предложил подрядчику заключить соответствующий контракт с МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время ведутся укрепление южной стороны склона и укладка гранитной плитки.

Параллельно выполняются подготовительные работы по очистке русла реки.

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