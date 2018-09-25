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Мэр потребовал настроить «зеленую волну» на дорогах Пензы

13:49 | 25.09.2018 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал настроить работу светофоров таким образом, чтобы на основных дорогах города действовала так называемая «зеленая волна», при которой водители, выдерживая определенную скорость, смогут беспрепятственно проехать максимальное количество регулируемых пешеходных переходов и перекрестков.

Мэр потребовал настроить «зеленую волну» на дорогах Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» с помощью установки светофоров нам удалось значительно сократить места концентрации ДТП. В перспективе надо стремиться к созданию интеллектуальных транспортных систем, которые позволят менять фазы светофорного оборудования в утреннее и вечернее время в зависимости от загруженности потоков», — отметил он в ходе совещания, проведенного в городской администрации во вторник, 25 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев поручил подчиненным до конца октября принять конкретные шаги по запуску «зеленой волны», в том числе в части налаживания взаимодействия с правоохранительными органами.

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