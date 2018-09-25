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Более трети респондентов полагают, что через год будут жить значительно хуже — опрос

19:17 | 25.09.2018 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. 34,2% респондентов считают, что через год их жизнь станет значительно хуже. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 31 августа по 24 сентября 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Более трети респондентов полагают, что через год будут жить значительно хуже — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос, на который мог ответить любой посетитель интернет-ресурса, звучал следующим образом: «Как Вы считаете, через год Вы или Ваша семья будете жить лучше или хуже, чем сейчас?»

26% (130 пользователей) выбрали вариант «Несколько хуже». 15,4% участников онлайн-опроса (77 пользователей) предположили, что через год будут жить так же, как и сейчас.

Оптимистично настроенных респондентов оказалось существенно меньше.

За ответ «Значительно лучше» проголосовали 6,8% (34 пользователя). Вариант «Несколько лучше» выбрали 8,8% (44 пользователя).

Столько же — 8,8% — затруднились ответить.

Аналогичный опрос на сайте ИА «PenzaNews» проводился в сентябре 2016 года. Тогда тех, кто полагал, что жизнь через год станет значительно хуже, было лишь 20%.

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