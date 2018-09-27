Пензенский архив оцифровал свыше 80 тыс. документов для упрощения поиска данных о предках Общество

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. 82 тыс. 118 карточек коллекции документов «Всероссийская сельскохозяйственная и поземельная перепись 1917 года по Пензенской губернии» государственного архива области оцифровано за сентябрь для упрощения поиска генеалогической информации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что это позволит значительно сократить время на нахождение данных, в том числе тем, кому неизвестно точное место жительства предков на территории губернии.

Кроме того, оцифровка обеспечит сохранность одних из самых достоверных источников по истории России — материалов земской статистики, так как в силу физического состояния и печати на бумаге низкого качества они не могут быть подшиты в дела.

В настоящее время электронные документы проходят процесс индексации и будут доступны на сайте ГБУ «Государственный архив Пензенской области» с ноября 2018 года. Любой пользователь, предварительно зарегистрировавшись, сможет начать поиски своих предков в базе данных, в которой представлены практически все жители губернии на 1917 год.

Оцифровка документов проводилась на средства, выделенные Федеральным архивным агентством в рамках целевой программы «Культура России» на 2012–2018 годы, сообщается на сайте комитета по делам архивов Пензенской области.