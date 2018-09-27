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Вступил в силу приговор мужчине, сбившему в Заречном экс-супругу по пути в суд

13:51 | 27.09.2018 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым частично удовлетворены исковые требования 59-летней женщины о взыскании морального вреда к бывшему супругу, который травмировал ее машиной по пути в суд о взыскании алиментов.

Вступил в силу приговор мужчине, сбившему в Заречном экс-супругу по пути в суд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено по делу, в декабре 2017 года мужчина предложил своей супруге подвезти ее на судебный процесс по делу о взыскании с него алиментов, однако они не нашли согласия в вопросе о том, на какое сиденье должна была сесть женщина. При ее попытке занять место в салоне автомобиля «Chevrolet Niva» мужчина не убедился в безопасности начала маневра и тронулся с места, допустив наезд на женщину», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что женщина получила травму бедра и закрытый перелом фаланги пальца левой руки, расцененный экспертом как вред здоровью средней тяжести.

«Поскольку вина водителя была подтверждена вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, суд частично удовлетворил требования женщины о компенсации морального вреда за травму в размере 50 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, что во внимание принято то, что травмы не помешали жене через 30 минут после инцидента участвовать в судебном заседании — в тот день иск о взыскании с мужа алиментов на ее содержание был удовлетворен.

«Апелляционной инстанцией решение по настоящему делу оставлено без изменения, а жалоба ответчика — без удовлетворения», — добавила она.

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