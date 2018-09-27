В Пензе пенсионеров поздравили с приближающимся Международным днем пожилых людей Общество

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей, состоялось в пензенском центре культуры и досуга в преддверии праздника в четверг, 27 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что Международный день пожилых людей является еще одним поводом вспомнить о людях труда.

«Ведь именно вашими усилиями на пензенской земле строились школы и заводы, больницы и дороги, развивалось образование и здравоохранение. Низкий вам поклон за вашу работу, за все, что вы создали для нашего города и региона», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев пожелал пенсионерам крепкого здоровья, счастья, благополучия и возможности передавать свой опыт, знания и любовь младшим поколениям.

За активную жизненную позицию и участие в общественной жизни глава региона вручил им благодарственные письма, памятные подарки и цветы.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев отметил, что пожилые люди составляют одну из самых активных частей населения.

«Это касается не только массовых мероприятий. Многие из вас работают на производстве, занимаются общественной деятельностью. [...] У каждого из вас свой путь, своя судьба, но вас объединяет то, что вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков», — добавил он.

Завершилось мероприятие выступлением творческих коллективов.