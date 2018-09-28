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Житель Шемышейского района выплатил детям больше алиментов, чем должен

09:43 | 28.09.2018 | Общество

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Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Житель Шемышейского района Пензенской области, который задолжал четверым своим детям алименты на 70 тыс. рублей, выплатил на 30 тыс. рублей больше положенного. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Житель Шемышейского района выплатил детям больше алиментов, чем должен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он не уклонялся от помощи своим двум семьям, где в совокупности у него было четверо детей, но делал это по возможности, а соответственно копил долги. На время проживания то с одной, то с другой семьей взыскатели то забирали исполнительные листы, то вновь предъявляли их в службу», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в конце августа мужчина устроился на работу, предоставил соответствующую справку, и исполнительные документы были направлены на удержание из зарплаты.

«Саму задолженность многодетный отец погасил напрямую взыскателям, подтвердив это расписками и заплатив при этом 100 тыс. рублей вместо положенных 70 тыс. рублей», — добавила Яна Загребельная.

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